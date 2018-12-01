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Fikret Orman'dan Fatih Terim'e davet

Yarın oynanacak olan derbi öncesi Fikret Orman'dan Fatih Terim'e önemli bir jest geldi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e derbi öncesi flaş davet geldi. 150 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gelemeyeceği derbide Fatih Terim ise Vodafone Park'ta saha kenarında olmasa da tribünde oturacak. 150 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gelemeyeceği derbide Fatih Terim ise Vodafone Park'ta saha kenarında olmasa da tribünde oturacak. Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu sarı-kırmızılı kulüple temasa geçip, "Fatih hocaya bütün kapılarımız açık" mesajını yolladı. Vodafone Park'ta Orman'a ait 57 numaralı locada Fatih Terim ve beraberindeki Galatasaraylı yetkililerin ağırlanacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz cezalı olduğu için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak kulübü temsil edecek.

(Sabah)

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