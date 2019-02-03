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Fikret Orman'dan seçim resti

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Antalya Beşiktaşlılar Derneği’nde sert konuştu.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Antalya Beşiktaşlılar Derneği’nde sert konuştu. Orman şunları söyledi: “Çıkın aday olun. Kimsiniz, anlatın. Mesleğiniz ne, ne yapmışsınız? Bilmem neyin şoförü Beşiktaş’ta kanaat önderi olmuş. Boş gezen adamlar gelmişler beni irdeliyorlar. Çıkın biz adayız deyin. Ne bekliyorlar? Maçı kaybetmeyi bekliyorlar.”

TARİHSEL İMZALAR ATTIM

“Arkadaşlar ben sizin için çalışıyorum. Siz benim için çalışmıyorsunuz. Bu emeği sizler hissetiyseniz, bana hissettireceksiniz. Bunu hissetmediğim sürece Beşiktaş başkanlığı yapmam. Beşiktaş’ın tarihine tarihsel imzalar attım. Diyorlar ki, efendim stat yaptı. Zannedersin ki kulübe yaptım. Bunu eleştiren adamlar bir tane çivi çakmamış insanlar. Süleyman ağabeyden sonraki bütün tesisleri ben yaptım.”

KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL

“Beşiktaş kimsenin babasının malı değildir. Benim de 1 dönemim kaldı. Benden sonra bir başkan gelecek ve gelmelidir de. Ancak bu ayak oyunlarıyla olmaz. Dedikodu yapmadan, iş yapan insanlarla olur. Çok daha ağır konuşurum. Beşiktaş’ı yönetmek popüler olduğu için yapılan bir şey değildir. Bu camiayı seveceksiniz. Bu camia için mücadele edeceksiniz. Bu camia için alın teri dökeceksiniz.”

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