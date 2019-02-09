Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor maçı sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports'un canlı yayınına telefonla bağlandı.

Fikret Orman, milli takım ve Şenol Güneş iddialarıyla da ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Milli takım ve Şenol Güneş iddialarına açıklık getiren Fikret Orman, ''Daha evvel de anlattık. Şenol Güneş, Bursaspor'dan geldi. Bursaspor ile sözleşmesi bitti, o güne kadar hiç görüşmedik. Sözleşmesi bitince konuştuk ve anlaştık. Şu anda Milli Takım'ın başında bir hoca var. Saygı duyduğumuz Lucescu var. Bugün de ekibiyle maçtaydı. Bizim hocamız da sahada, Beşiktaş'ın başında. Şu anda bunları konuşmak doğru değil. Beşiktaş iyi bir yolda, bunlar konuşuluyor. Bunları konuşmayı şık da bulmuyorum. Futbolda büyük bir ekonomi dönüyor. Şenol Hoca'nın bizimle sözleşmesi bitiyor. Benim de Mayıs ayında kongrem var. Türk sporunun da mali olarak nerede olduğu belli. UEFA ile bir yapılanma için çalışma götürüyoruz. Sezon sonu kulüplerin ne kadar daralacağı da ayrı bir konu. Şu an Beşiktaş'ın gündemi sadece lig ve onunla uğraşmak zorunda. Lucescu'nun sözleşmesi sezon sonu bitecek mi bilmiyorum. Lucescu ayrılır, Şenol Hoca oraya gitmek ister bu ayrı bir şey. Şu anda da Şenol Güneş'in sezon sonu Milli Takım'a gitmesi açıklanabilir, bunlar normal şeyler. Şu anda böyle bir durum yok ama olabilir mi? Olabilir'' ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in 'Yönetim, Şenol Güneş ile yollarını ayırmak istiyor' yorumuna yanıt veren Fikret Orman, "Hocamız zaten Beşiktaş'ın başında olduğunu söylüyor. Şenol Güneş ile ilişkim yüksek seviyede. Ben, hocamızı çok severim. Hocamız kulübün başında. Beşiktaş'ın hocasını gönderme niyeti yok. Tümer Metin'i dinledim, Beşiktaş neden hocasını göndersin? İkinci yarıya başladık ve işimize bakıyoruz. Hocamız da bunu söyledi, ben de aynısını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon sonu Şenol Güneş ile konuşacaklarını belirten Fikret Orman, "Sezon sonu hoca ile konuşuruz, şartları konuşuruz, hoca beğenmeyebilir, Milli Takım'a gidebilir, başka bir dünya kulübüne gidebilir, Şenol Güneş böyle bir hoca. Ancak bunlara sezon sonu bakılır. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, biz de onunla sözleşme konuşuruz. Başkan seçilirsem bunlar olabilir." dedi.

''ŞENOL HOCAMIZI SEVİYORUZ, KALMASINI İSTİYORUZ''

Daha önce Şenol Güneş'e sözleşme önerileceğinin açıklanmasının hatırlatılma üzerine Fikret Orman, "Şenol hocamızı seviyoruz, kalmasını istiyoruz diye niyetini ortaya koyarak hocasını güçlendirme durumundayız". Bizim yaptığımız da odur. Bugüne kadar yapılan söylemler de öyledir. Şenol Güneş'e önereceğimizi söylediğimiz 3 senelik sözleşme teklifi, 5 senelik sözleşme teklifi, sürecin sonunda olacaktır. Hocamız Beşiktaş'ta kalmak isterse, o günün şartlarında oturur, konuşuruz. Şenol Hoca, sezon sonu 'Dört yıl oldu, Milli Takım'ı istiyorum' derse de bu da normal bir şey." açıklamasını yaptı.

Fikret Orman, karşılaşmayla da ilgili bir değerlendirme yaparken ''Bursaspor galibiyetinden dolayı mutluyuz. Beşiktaş artık iyi bir hava yakaladı. Camia ve takımla, statta da iyi bir hava var. Bu da takımın sahadaki performansından etki ediyor. İkinci yarıya iyi başladık. Bursaspor değerli bir rakip. Ben, takım, hocam, taraftar, herkes çok mutlu'' dedi.

''KONUŞULMASI GEREKEN İSİM BURAK YILMAZ''

Kagawa ve Burak Yılmaz'ın performansını değerlendiren Orman ''Kagawa zaten kendini ispat etmiş bir oyuncu. Bugün esas konuşulması gereken isim Burak Yılmaz. Maçtan önce taraftar, Burak'ı tribünlere çağırdı. Oyuncu da moral buldu ve inanılmaz iki gol buldu. İlk golü çok zordu. İkinci golü de kendi yarattı. Beşiktaş'ta neler yapabileceğini çok iyi gösterdi'' şeklinde konuştu.

FİKRET ORMAN'DAN ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ

Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Fikret Orman ''Devre arasını çok iyi geçirdik. Mirin de çok iyiydi. Vida ile Mirin güven veriyor. Adriano da katkı sağlayınca, performans inanılmaz artıyor. Beşiktaş iyi bir yola girdi. Beşiktaş iki sene şampiyon olunca ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olunca, camiada bir alışkanlık yarattı. Geçen sene şampiyonluğun Galatasaray maçında kaçması ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısızlık, kötü hava yarattı. Ancak artık o kötü enerji yok. Şampiyonluğa biz karar veremeyiz ama daha çok sular akar. Başakşehir'in performansı bu yarışta önemli ayrıca Galatasaray da var. Güzel bir yarış var. Beşiktaş da bu yarışta olacağını gösteriyor. Böyle olacağını umut ediyorum. Umutluyuz ama büyük konuşmuyoruz çünkü 9 puan gerideyiz. Ancak iyi yoldayız'' dedi.