Fikret Orman'dan tepki! 'İyi niyetimiz suistimal ediliyor'

SEZON başından beri hakemler ve federasyon hakkında hiç konuşmayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son dönemdeki uygulama ve hatalardan rahatsız. Yakın çevresine bu konudaki şikayetlerini dile getiren Orman, özellikle Konyaspor karşısında verilen 2 penaltı ve kırmızı kart nedeniyle tepkili. Orman’ın VAR sistemi geldikten sonra Beşiktaş’ın mağdur olduğunu ve sistemin hep kendi aleyhlerine işletildiğini söylediği bildirildi. Orman bugün saat 14.30’da yapacağı basın toplantısında da bu konuda rahatsızlığını dile getirecek. Camianın bu kararlardan duyduğu üzüntü ve tepkiyi de kamuoyuyla paylaşacak.

İYİ NİYET SUİSTİMAL EDİLİYOR

Orman’ın yoğun gündemindeki bir başka konu da hakem Mete Kalkavan’ın VAR odasında maçı izlerken ortaya koyduğu tavır ve davranışlar. Başkan Orman bu hareket konusunda yetkililerin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyor. Beşiktaş Başkanı hakemin bu pozisyonda yaptığı hareketin, tarafsız olmadığını gözler önüne serdiğini de düşünüyor. Başkan’ın yoğun maç trafiğinden de şikayeti var. Kuralların hep Beşiktaş’ın mağduriyeti yönünde işletildiğini ve camianın bundan rahatsız olduğunu vurgulayan Orman, “Bu konuda iyi niyetin suiistimal edildiği” fikrine sahip.

U21’E SALDIRI DA GÜNDEMDE

Orman’ın gündemindeki bir başka önemli konu da U21 takımının, Konya deplasmanında uğradığı saldırı. Hiçbir gerekçenin bu saldırıyı haklı kılmayacağını belirten Orman, yasal yollarla oyuncularının tüm haklarını arayacaklarına dair görüşlerini yineleyecek. Orman, özellikle Konyaspor kenar yönetiminin olaylara karışması ve genç oyuncuları dövmesinden büyük rahatsızlık duyuyor. Başkan açıklamanın ardından gündemdeki soruları cevaplayacak.

(Aksam)