Fikret Orman'dan Tolgay Arslan açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer sorularına yanıt verdi. İşte Fikret Orman'ın o açıklamaları.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da basın mensuplarının transfer sorularına yanıt verdi.
"Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'in ardından başka transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Stoper ve forvet transferimizi yaptık. Bir sonraki transfer gideceklere bağlı." diyerek sürprizler olabileceğinin mesajını verdi.
Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı'nın takasıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren Fikret Orman, "Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın kontratlı futbolcusu öyle de devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
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