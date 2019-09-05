Açıklamalar öncesinde Orman’ı özellikle sosyal medyada topa tutan taraftarlar, olayların için yüzünü öğrendikten sonra destek vermeye başladılar. Orman’ın, “Quaresma kendisi 6 ay önce gitmek istedi, biz kamp öncesinde ayrılacağını söyledik. Aboubakar fazla para istedi, sağlık raporunu göndermedi” sözleri, bu konuda yapılan eleştirileri bıçak gibi kesti.

MORALLER YÜKSELİYOR

TARAFTARLARIN, hakem hataları nedeniyle sessiz kalmakla suçladığı Fikret Orman, bu konuda da TFF’ye sert sözlerle yüklendi. Beşiktaş taraftarları bu açıklamayı geç de olsa olumlu buldu. Orman’ın, son olarak transferlerin Abdullah Avcı’nın isteği üzerine yapıldığını açıkladıktan sonra şampiyonluğa olan inancını dile getirmesi, uzun süredir büyük sıkıntı yaşayan taraftarların morallerinin yükselmesine neden oldu. Taraftarlar, sosyal medyada kenetlenmenin önemine vurgu yaptılar.

(Güneş)