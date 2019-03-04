Fikret Orman'ın aklındaki teknik direktör belli oldu

Şenol Güneş’in milli takımla anlaşmasının ardından artık ligden kopan Beşiktaş gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Kadro olarak küçülmeye gidecek olan siyah beyazlı kulüp yeniden ‘Feda’ demeye hazırlanırken, başkan Fikret Orman’ın ilk olarak maliyeti yüksek olmayan, kısıtlı futbolcu grubuyla iyi işler yapmaya hazır ve tecrübeli bir teknik adamla anlaşmak istediği öğrenildi.

FİKRET ORMAN SAMET AYBABA'YI İSTİYOR

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Gittiği her takımda başarılı işler yapan ve camiayı kılcal damarlarına kadar iyi bilen Sergen Yalçın her ne kadar Beşiktaş için ilk akla gelen isim olsa da Başkan Fikret Orman’ın aklındaki teknik adamın Samet Aybaba olduğu belirtildi. Göreve geldiği ilk dönem Aybaba ile çalışan ve Şenol Güneş’in 2 yıl şampiyon olduğu kadronun temellerini atan hocayla o günkü şartlara göre tatminkar sezon geçiren Fikret Orman’ın Samet Aybaba’ya sıcak baktığı ifade edilirken, yönetim içerisinden bazı isimlerin Sergen Yalçın’da ısrarcı oldukları bildirildi.

SAMET AYBABA GENÇLERİ OYNATMAYI SEVER

Şu anda Bursaspor’da sıkıntı haftalar yaşayan ve transfer konusunda atılamayan adımlar yüzünden ayrılık icin sezon sonunu bekleyen Samet Aybaba’nın yeniden Beşiktaş’a dönmeyi istediği öğrenilirken; Ersan Gülüm, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Veli Kavlak ve Necip Uysal gibi oyuncuları oynatarak ilerisi için kulübe hem maddi hem de manevi anlamda çok sey kazandıran 64 yaşındaki teknik adamın yine dikkat çekici işler yapacağı düşünülüyor.