Fikret Orman'ın bahsettiği iki futbolcu Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş ile birlik beraberlik mesajı verdiği basın toplantısında dikkat çeken, "İki oyuncu" sözleri kullandı.

Fikret Orman, "Eylül sonu itibarıyla 'Borçsuzluk' yazısı almak için tüm oyuncularla anlaştık, ödemeler yaptık. 2 tane futbolcuya paralarını ödeyemedik, bu hafta paralarını ödeyeceğiz. İşimizi bitireceğiz. Onları da ödeseydik bu konular hiç konuşulmayacaktı. Bu ay sonunda ödeyeyince, o konu da kapanır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan ödemelerini alamayan iki futbolcunun Tolgay Ali Arslan ve Oğuzhan Özyakup olduğu ortaya çıktı. Her iki oyuncunun da son dönemdeki performans düşükleri, ağır eleştiri aldı.

Bu yaz her iki oyuncuyla da 2022'ye kadar sözleşme uzatan Beşiktaş'ın, çıkan yeni kanun gereği TL'ye dönüşlerinin gerektiği ve bu konuda kulüp ile aralarında da bir sorun olduğu gündeme gelmişti.