Fikret Orman'ın Şenol Güneş ile sözleşme uzatmaması takım disiplinini bozdu

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman kolları sıvıyor, Ümraniye’deki negatif havayı dağıtmak için harekete geçiyor. Siyah-beyazlıların patronu Şenol Güneş ve teknik heyete daha rahat bir ortam sunmak adına idari değişikliklere gidiyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde yenilgiyle sonlanan Genk maçı sırasında yaşanan tribün tepkileri Beşiktaş’ta üzüntü yarattı. Deyim yerindeyse bir şok geçiren siyah-beyazlılarda, Nevzat Demir Tesisleri’nde, yeni yapılanma gündeme geldi. Parasal sorunları geride bırakarak birikmiş ödemeleri yapan, UEFA lisansı konusunda bir eksiği de olmayan yönetim, tesislerdeki sorunları çözmeye çalışacak.

Yeni yapılan seçimle Ahmet Kavalcı’yı futbolun başına getirerek, Teknik Direktör Şenol Güneş’e daha rahat çalışma ortamı sağlayan Başkan Fikret Orman, tesislerdeki negatif havanın dağılması için kolları sıvayacak. Takımdaki başarıya doymuşluğa bir çözüm de arayan Fikret Orman’ın, idari anlamda da bazı değişikler yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, önce Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş ve diğer teknik heyet üyeleriyle bir araya gelecek. Sorunları masaya yatırarak, oluşturacakları ortak akılla bir çözüm üretecek olan Başkan Orman, tüm takıma Şenol Güneş’in arkasında duracağını da ifade edecek.

Edinilen bilgilere göre, yönetimin Şenol Güneş ile sözleşme uzatıp uzatmama belirsizliğinin, takım içerisindeki disiplini bozduğu belirtildi. Bu dedikodulardan dolayı Fikret Orman’ın hocanın yanında olduğu yönünde bir mesaj vereceği de iddia edildi.

(Skorer)