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Spor

Fildişi Sahilli golcü Armand Gnanduillet, Altay'a geliyor

TFF 1. Lig takımlarından Altay, İngiltere'nin Blackpool takımıyla sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le anlaşmaya vardı.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:20 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:20
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TFF 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Altay, Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon İngiltere ekiplerinden Blackpool'da forma giyen 27 yaşındaki forvetin sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Blackpool'da geçen sezon 36 maçta 18 gol atan Gnanduillet'in isminin Derby County ve Stoke City gibi kulüplerle anıldığı belirtildi.

Bonservisi elinde olan 1.93 boyundaki pivot santrforun kontrat imzaladıktan sonra Afyonkarahisar kampına katılıp çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Daha önce kadrosuna kattığı Ergin Keleş, Burak Öğür, Jovan Blagojevic, Erhan Çelenk ve Jasmin Scuk transferlerini resmi olarak açıklayan Altay'da prensip anlaşması sağlanan Aydın Karabulut, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Sadio Diallo, Timur Temeltaş ve Sedat Şahintürk gibi isimlerin de önümüzdeki günlerde resmi sözleşmelere imza atması bekleniyor.

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