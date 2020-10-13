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Spor

File derbisinin galibi Galatasaray

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDİ Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

AA13 Ekim 2020 Salı 15:55 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:55
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Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

Sarı kırmızılı takım, sahasında oynadığı müsabakadar Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

Galatasaray HDİ Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhılıuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Derya Çayırgan)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız ( Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Göknur Silen)

Setler: 25-14, 25-20, 25-13

Süre: 68 dakika (22, 24, 22)

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