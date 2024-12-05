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Spor

Filede haftanın programı belli oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin 12. hafta maçlarını programı açıkladı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Filede haftanın programı belli oldu!
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (İBB Cebeci)

7 Aralık Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Beşiktaş Fibabanka)

13.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)

16.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.30 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

8 Aralık Pazar:

20.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor (Cengiz Göllü)

-SMS GRUP EFELER LİGİ

8 Aralık Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Cengiz Göllü)

17.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)

20.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

10 Aralık Salı:

15.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

NOT: Develi Belediyespor-TÜRŞAD maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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