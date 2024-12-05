Filede haftanın programı belli oldu!

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Yarın:
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (İBB Cebeci)
7 Aralık Cumartesi:
13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Beşiktaş Fibabanka)
13.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)
16.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.30 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)
8 Aralık Pazar:
20.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor (Cengiz Göllü)
-SMS GRUP EFELER LİGİ
8 Aralık Pazar:
14.00 Ziraat Bankkart-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Cengiz Göllü)
17.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)
20.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
10 Aralık Salı:
15.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
NOT: Develi Belediyespor-TÜRŞAD maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.