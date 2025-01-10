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Spor

Filede haftanın programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. ve SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16. hafta programlarını duyurdu.

AA10 Ocak 2025 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Filede haftanın programı belli oldu
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS GRUP EFELER LİGİ

Yarın:

12.00 TÜRŞAD-On Hotels Alanya Belediyespor (Adilcevaz)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Akkuş)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)

16.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Fenerbahçe Medicana-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

12 Ocak Pazar:

13.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.30 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

17.00 Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Beşiktaş Fibabanka)

17.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (İBB Cebeci)

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