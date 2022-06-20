Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde 2. oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.
SALON: Varazdin Şehir
HAKEMLER: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya)
TÜRKİYE: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Volkan Döne, Bedirhan Bülbül, Mert Matic)
ÇEKYA: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek (Monik, Srb, Sotola, Polak, Spulak)
SETLER: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27
SÜRE: 121 dakika (29, 29, 30, 33)