Filenin Efeleri, Challenger Kupası şampiyonu

Şampiyon olan Filenin Efeleri, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne direkt olarak gitme hakkı kazandı. A Milli Takım, yarı final turunda Ukrayna'yı altın set sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi Katar yarı finalde Şili'yi set vermeden 3-0'la geçmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ da kazanılan şampiyonluk sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları:

"Bu Efeler bizi öldürecek. Buna dayanıyorsa kalp, doktora gerek kalmaz. Öldük öldük dirildik. Kolay maçı zora soktuk. Taraftara teşekkür ediyorum, maçın başından beri bizi yalnız bırakmadılar. Bu çocukların buraya gelmesinde emeği geçen bütün paydaşlara, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir gün, tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'ne çıktık. İlk kez şampiyonluğu aldık."