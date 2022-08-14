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Spor

Filenin Efeleri deplasmanda Danimarka'ya mağlup oldu

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ndeki 3. maçta Filenin Efeleri, deplasmanda Danimarka'ya 3-2 mağlup oldu.

DHA14 Ağustos 2022 Pazar 21:53 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ndeki 3'üncü maçında Danimarka'ya deplasmanda 3-2 yenildi.

Elemelerde A Grubu'nda yer alan Türkiye, son maçını 17 Ağustos Çarşamba günü İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Azerbaycan ile oynayacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşma, voleybol severler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

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