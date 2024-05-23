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Spor

Filenin Efeleri ikinci maçında da mağlup!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.

23 Mayıs 2024 Perşembe 22:29 - Güncelleme:
Filenin Efeleri ikinci maçında da mağlup!
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Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda 3-2 kazandı.

1. SET SONUCU: 25-19 (Türkiye)

2. SET SONUCU: 25-20 (Türkiye)

3. SET SONUCU: 18-25 (Hollanda)

4. SET SONUCU: 21-25 (Hollanda)

KARAR SETİ: 9-15 (Hollanda)

Milli takım, Antalya etabında oynadığı ilk maçta da Kanada'ya 3-1 mağlup olmuştu.

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 26 Mayıs'a kadar Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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