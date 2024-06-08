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Spor

Filenin Efeleri, İran'ı rahat geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, İran'ı rahat geçti
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Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada İran'ı 3-1 yenen Filenin Efeleri, ilk kez yer aldığı organizasyondaki 7'nci karşılaşmada galibiyetle tanıştı.

VNL tarihinde ilk kez kazanan Türkiye, ligin 2'nci etabının 4'üncü ve son maçında yarın TSİ 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Salon: West Japan General Exhibition Center

Hakemler: Shin Muranaka (Japonya), Gerardo Luis Macias (Meksika)

Türkiye: Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Arda Bostan, Mert Matiç)

İran: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad (Arman, Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)

Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 27-25

Süre: 108 dakika

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