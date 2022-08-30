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Spor

Filenin Efeleri, İtalya'ya 3-0 kaybetti

FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci karşılaşmada A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

AA30 Ağustos 2022 Salı 00:08 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gruptaki üçüncü ve son maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

SALON: Ljubljana

HAKEMLER: Kandil Wael (Mısır), Maroszek Wojciech (Polonya)

TÜRKİYE: Bedirhan Bülbül, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu)

İTALYA: Galassi, Lavia, Romano, Giannelli, Michieletto, Russo (Balaso, Michieletto, Sbertoli, Scanferla, Anzani)

SETLER: 18-25, 20-25, 22-25

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