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Spor

Filenin Efeleri, Pakistan'ı 3-1 ile geçti

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçta Filenin Efeleri, Pakistan'ı 3-1 yendi.

IHA9 Ağustos 2022 Salı 22:37 - Güncelleme:
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Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk karşılaşmasında Pakistan'ı 3-1 mağlup etti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başlayan Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 25 sayı ile en skorer isim olurken; ona İzzet 15, Yunus Emre 10, Burakhan 8, Mehmet ve Ahmet 7, Gökhan 5 ve Orçun 3 sayıyla takımına katkı sağladı.

Erkek Voleybol Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 11 Ağustos perşembe günü saat 16.00'da Katar ile karşılaşacak. Mücadele Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak.

  • Erkek Voleybol Milli Takımı
  • 5 İslami Dayanışma Oyunları
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