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Spor

Filenin Efeleri, Polonya'ya kaybetti

Filenin Efeleri, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

IHA6 Haziran 2024 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Polonya'ya kaybetti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: West Japan General Exhibition Center

Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Polonya: Semeniuk, Klos, Kaczmarek, Bednorz, Poreba, Firlej, Popiwczak (L) (Kochanowski, Szymura, Huber)

Türkiye: Efe Bayram, Mert Matic, Adis, Mirza, Vahit Emre, Murat, Beytullah (L) (Kaan, Yasin, Bedirhan, Arda)

Setler: 25-19, 25-12, 25-19

Süre: 73 dakika

  • trükiye
  • polonya
  • 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi

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