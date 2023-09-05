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Spor

Filenin Efeleri, Portekiz'e kaybetti

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri, gruptaki dördüncü maçında Portekiz'e 3-2 yenildi.

5 Eylül 2023 Salı 00:42 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Portekiz'e kaybetti
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Filenin Efeleri, CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gruptaki dördüncü maçında Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki D grubu son maçında 5 Eylül Salı günü saat 20.00'da ev sahibi İsrail ile karşılaşacak.

SALON: Shlomo Group Arena

HAKEMLER: Marko Van Zanten (Hollanda) – Kenneth Aro (Finlandiya

TÜRKİYE: Mert M., Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Emre)

PORTEKİZ: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin ( Sousa (L), Casas (L), Marques, Tavares, Cunha, Andre)

SETLER: 24-26, 25-21, 25-15, 26-28, 13-15

SÜRE: 2 saat 14 dakika

  • volleybol maçı
  • Filenin Efeleri
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