Filenin Efeleri, Portekiz'e kaybetti

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gruptaki dördüncü maçında Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki D grubu son maçında 5 Eylül Salı günü saat 20.00'da ev sahibi İsrail ile karşılaşacak.
SALON: Shlomo Group Arena
HAKEMLER: Marko Van Zanten (Hollanda) – Kenneth Aro (Finlandiya
TÜRKİYE: Mert M., Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Emre)
PORTEKİZ: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin ( Sousa (L), Casas (L), Marques, Tavares, Cunha, Andre)
SETLER: 24-26, 25-21, 25-15, 26-28, 13-15
SÜRE: 2 saat 14 dakika