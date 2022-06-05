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Spor

Filenin Efeleri, Portekiz'e set vermedi

Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçta A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

IHA5 Haziran 2022 Pazar 18:18 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 yendi.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

TÜRKİYE: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

PORTEKİZ: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

SETLER: 25-22, 25-15, 25-18

SÜRE: 79 dakika (28, 27, 24)

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