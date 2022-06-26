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Spor

Filenin Efeleri set vermeden kazandı

19. Akdeniz Oyunları'na Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etti.

IHA26 Haziran 2022 Pazar 23:15 - Güncelleme:
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Filenin Efeleri, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı. Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Yunanistan ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.

SALON: Palais Sports Hammou Boutlélis

HAKEMLER: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

TÜRKİYE: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)

CEZAYİR: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould, Bourouba)

SETLER: 25-22, 25-23, 25-23

SÜRE: 1 saat 28 dakika (28,30,30)

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