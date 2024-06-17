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Spor

Filenin Efeleri yarın Bulgaristan'la karşılaşacak

FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde ilk maçta A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Filenin Efeleri yarın Bulgaristan'la karşılaşacak
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak.

Milletler Ligi'nin finaller öncesi son etabı olan üçüncü hafta karşılaşmalarını Slovenya'da oynayacak milli takım, başkent Lübliyana'da TSİ 17.30'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran Perşembe günü Arjantin, 21 Haziran Cuma günü Sırbistan ve 23 Haziran Pazar günü İtalya'yla karşılaşarak bu sezon VNL maçlarını tamamlayacak.

Toplam 16 ekibin yer aldığı VNL'de ilk 8 sırada yer alacak takımlar play-off oynayacak, son sıradaki takım ise küme düşecek.

Ligde 1 galibiyet ve 8 yenilgi sonucunda 5 puan toplayan Türkiye, 15. sırada yer alıyor. Son sıradaki galibiyeti bulunmayan İran'ın 3 puan önünde yer alan milli takım, gelecek sene VNL'de yer almak için son hafta maçlarında istediği sonuçları almaya çalışacak.

Bulgaristan ise Türkiye'nin bir basamak üstünde 14. sırada bulunuyor.

Yarınki karşılaşmayı kazanacak takım, gelecek sezon VNL'de yer alabilmek için büyük bir avantaj yakalayacak.

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