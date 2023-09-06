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Spor

''Filenin Efeleri''nden önemli başarı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üstte dördüncü kez son 16 turuna yükseldi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
''Filenin Efeleri''nden önemli başarı
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"Filenin Efeleri", İsrail'de düzenlenen D Grubu'nda Fransa, Romanya, Yunanistan, Portekiz ve İsrail'le karşılaştı. İlk maçta Fransa'ya 3-0, ikinci müsabakada Romanya'ya 3-2 yenilen milliler, üçüncü maçta Yunanistan'ı 3-1 yenmeyi başardı. Dördüncü maçta çekişmeli geçen Portekiz maçını 3-2 kaybeden milli takım, son müsabakasında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2017, 2019 ve 2021'den sonra 2023'te de son 16 turuna kalan milli takım, üst üste dördüncü kez aynı başarıyı yakalamış oldu.

HEDEF İLK KEZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELMEK

Son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayan Slovenya'yla eşleşen "Filenin Efeleri", güçlü rakibiyle Bulgaristan'ın Varna kentinde karşılaşacak.

Milli takım, grubunda oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Slovenya'yı eleyerek, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ GİULİANİ, SLOVENYA'YI TANIYOR

Slovenya Erkek Milli Takımı'nı 2019–2021 yılları arasında çalıştıran İtalyan Alberto Giuliani, Avrupa Şampiyonası'nda bu ülkeyle iki kez final oynama başarısı gösterdi.

Giuliani'nin çalıştırdığı Slovenya, 2019'da Sırbistan'a, 2021'de İtalya'ya 3-2 kaybederek gümüş madalya elde etti.

İTALYAN BAŞANTRENÖR KATILDIĞI İLK ORGANİZASYONDA ŞAMPİYON OLDU

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne 2 Şubat'ta getirilen Giuliani'nin ilk katıldığı organizasyon CEV Avrupa Altın Ligi oldu.

Çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak A Grubu'nu lider tamamlayan "Filenin Efeleri", Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde etti.

Yarı finalde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükselen milli takım, burada da Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Milli takımda çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olma başarısı gösteren İtalyan başantrenörün şimdiki hedefi ise milli takımla CEV Avrupa Şampiyonası'nda madalya elde etmek.

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