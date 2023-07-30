İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2023 Pazar / 13 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi Katar
Spor

Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi Katar

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde ev sahibi Katar ile karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması TSİ 19.00'da başlayacak.

30 Temmuz 2023 Pazar 09:54 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi Katar
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde ev sahibi Katar ile mücadele edecek.

Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak karşılaşma TSİ 19:00'da başlayacak ve Filenin Efeleri turnuvada zafere ulaşmak için Katar ile kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak.

CHALLENGER KUPASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

FIVB Challenger Kupası'nın galibi, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne direkt olarak gitme hakkı kazanacak.

A Milli Takım, yarı final turunda Ukrayna'yı altın set sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi Katar yarı finalde Şili'yi set vermeden 3-0'la geçmişti.

  • filenin efeleri
  • katar
  • FIVB Challenger Kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.