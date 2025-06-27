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Spor

Filenin Efeleri'nin sıradaki rakibi ev sahibi Bulgaristan

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

AA27 Haziran 2025 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin sıradaki rakibi ev sahibi Bulgaristan
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında yarın ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı. Milli takım 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Milliler, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçını 29 Haziran Pazar günü saat 15.00'te Fransa ile yapacak.

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • Milletler Ligi
  • Voleybol

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