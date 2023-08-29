İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6378
  • EURO
    28,7977
  • ALTIN
    1646.3
  • BIST100
    7996.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri'nin sıradaki rakibi Fransa
Spor

Filenin Efeleri'nin sıradaki rakibi Fransa

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında ilk maçında arın İsrail'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

AA29 Ağustos 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin sıradaki rakibi Fransa
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçını yarın Fransa ile oynayacak.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Efeleri'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:

1 Eylül Cuma:

16.00 Romanya-Türkiye

2 Eylül Cumartesi:

17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı:

20.00 Türkiye-İsrail

KADRO

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasör: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç

Libero: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

GRUPLAR

Şampiyonada gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre

B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna

C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda

D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya

  • filenin efeleri
  • cev avrupa şampiyonası
  • fransa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.