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Spor

Filenin Efeleri'nin yarınki rakibi İran

Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi Japonya etabındaki üçüncü maçında yarın İran ile mücadele etti.

AA7 Haziran 2024 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin yarınki rakibi İran
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabındaki üçüncü maçında yarın İran ile karşılaşacak.

Japonya'nın Fukuoka bölgesinde yer alan Kitakyushu kentindeki General Exhibition Center'da oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

İlk defa yer aldığı Milletler Ligi'ndeki ilk 6 maçtan mağlup ayrılan milli takımda hedef, organizasyonun ilk galibiyetini alabilmek.

Milli takımın Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • Miletler Ligi
  • İran

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