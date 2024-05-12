Filenin Sultanları Antalya'da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını vereceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta maçları için Antalya'ya geldi.

FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris 2024 vizesi alan "Filenin Sultanları", Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları için İstanbul'dan uçakla Antalya'ya ulaştı.

Dünya sıralamasında bir numarada yer alan milli takım kafilesi, havalimanından otobüsle kamp yapacağı otele gitti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile diğer takım oyuncuları, havalimanı çıkışında ve otel girişinde isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlılar, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

İlk hafta programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba:

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye