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Spor

Filenin Sultanları, Brezilya karşısında bir ilki başarmak istiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki 4. ve son maçında yarın Brezilya karşısında galip gelerek tarihinde ilk kez üst üste 8. galibiyete ulaşmak için sahaya çıkacak.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 23:48 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Brezilya karşısında bir ilki başarmak istiyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki 4. ve son maçında yarın Brezilya karşısında galip gelerek tarihinde ilk kez üst üste 8. galibiyete ulaşmak için sahaya çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

VNL'de son olarak Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek art arda 7 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", Brezilya maçını da kazanarak 8'de 8 yapmayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı takım, organizasyonda 2021 ve 2024 yıllarında da 7 kez üst üste kazanmayı başarmıştı.

İLK 7 KARŞILAŞMADA YENİLGİSİ YOK

"Filenin Sultanları", 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk 7 müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.

Organizasyonun Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ilk haftasında Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 ve Polonya ile Çin'i 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ilk haftayı namağlup tamamladı.

İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçlarında ise Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi 3-0 yenen Türkiye, 7'de 7 yapmayı başardı.

Milliler, ikinci haftanın 4. ve son mücadelesinde yarın Brezilya'yı mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde 8 kez üst üste kazanmış olacak.

2021 VE 2024 YILLARINDA DA 7 KEZ ÜST ÜSTE KAZANMIŞTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 2021 ve 2024 yıllarında da 7 kez üst üste kazanmayı başardı.

2021 yılında İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0, Polonya'yı 3-1, Kanada'yı 3-2, Almanya'yı 3-0, Çin'i 3-0 ve Tayland'ı 3-1 yenen "Filenin Sultanları", 7'de 7 yapmıştı.

2024 senesinde ise ay-yıldızlılar, Antalya'daki ilk hafta müsabakalarında Fransa'yı 3-0, ABD'nin Arlington şehrindeki ikinci hafta maçlarında Almanya ile Sırbistan'ı 3-1, Kore'yi 3-0 ve ABD'yi 3-2, Hong Kong'daki üçüncü hafta mücadelelerinde ise Tayland'ı 3-0 ve Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek üst üste 7 kez kazanma başarısı göstermişti.

Milli takım ayrıca yarın Brezilya'yı yendiği takdirde organizasyonda çeyrek finale de yükselmeyi garantileyecek.

ÜÇÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde mücadele edecek.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üçüncü hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

9 Temmuz Çarşamba:

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz Cuma:

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi:

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz Pazar:

21.00 Sırbistan-Türkiye

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