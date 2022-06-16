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Spor

Filenin Sultanları, Brezilya'ya diş geçiremedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Brezilya: Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

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