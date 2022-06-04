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Spor

Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 20:50 - Güncelleme:
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Elwafi Haifa (Tunus), Khaftab Taghrid (Mısır)

TÜRKİYE: Beyza Arıcı, Simge Aköz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, (Meliha İsmailoğlu, Ayça Aykaç, Eda Dündar, Sıla Çalışkan, Zehra Güneş, Ceren Kapucu, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt)

BULGARİSTAN: Gergana, Nasya, Miroslava, Lora, Petya, Borislava, (Mira, Hrist, Zhana, Radostina, Silvana, Aleksandra, Shahpazova, Ralista)

Setler: 19-25, 21-25, 16-25

SÜRE: 77 dakika (27' , 26' , 24')

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