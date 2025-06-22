A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi İstanbul etabında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Güney Kore ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 25-11, 25-13 ve 25-17'lik setlerle mağlup etti ve organizasyonda 7. galibiyetini elde etti.

Berka Buse Özden, yüzde 64 hücum yüzdesiyle oynayarak 12 sayı üretti ve maçın en skorer ismi oldu. Deniz Uyanık ise yüzde 66'lık hücumla 11 sayı kaydetti. Ay-yıldızlılar, 3 sette toplam 12 blok yaparken, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas 3'er blokla ön plana çıktı.

Turnuvada daha önce Fransa, Tayland, Polonya, Çin, Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı da mağlup eden Milliler, İstanbul'daki tüm maçlarını tam dolu tribünler önünde oynayarak taraftar coşkusunu da arkasına aldı.