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Spor

Filenin Sultanları ev sahibi Romanya'yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında organizasyonun ev sahibi ülkelerinden Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

DHA18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:31 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:31
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Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim oldu. Ebrar'a Eda 15, Zehra 11, Hande 10, Meliha 4, Cansu 2, Tuğba ve İlkin 1'er sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2'nci maçında 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

ROMANYA: Ungureanu, Ionescu, Carutasu, Buterez, Orlandea, Balintoni, Ciucu (L) (Ariton, Miclaus, A.Cojocaru (L), Matei, M.Cojocaru)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Simge (L) (Meryem, Meliha, Hande, Buse)

SETLER: 25-23, 10-25, 20-25, 17-25

SÜRE: 103 dakika (31', 20', 25', 27')

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