Filenin Sultanları ev sahibi Romanya'yı devirdi

DHA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:31 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:31

Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim oldu. Ebrar'a Eda 15, Zehra 11, Hande 10, Meliha 4, Cansu 2, Tuğba ve İlkin 1'er sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2'nci maçında 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

ROMANYA: Ungureanu, Ionescu, Carutasu, Buterez, Orlandea, Balintoni, Ciucu (L) (Ariton, Miclaus, A.Cojocaru (L), Matei, M.Cojocaru)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Simge (L) (Meryem, Meliha, Hande, Buse)

SETLER: 25-23, 10-25, 20-25, 17-25

SÜRE: 103 dakika (31', 20', 25', 27')