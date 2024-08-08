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Spor

Filenin Sultanları finale kalamadı! Hedef Bronz madalya

2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0 yenildi ve final oynama şansını kaybetti. Filenin Sultanları, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

8 Ağustos 2024 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Filenin Sultanları finale kalamadı! Hedef Bronz madalya
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, South Paris Arena'da karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleden 3-0 mağlup olarak ayrıldı.

BRONZ TESELLİSİ

Milli Takımımız, 10 Ağustos Cumartesi günü bronz madalya için Brezilya ile karşılaşacak.

İLK FİNALİST ABD

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD finale yükseldi. İtalya, 11 Ağustos Pazar günü ABD ile altın madalya için mücadele edecek.

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