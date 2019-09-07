Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

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Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi ve Sırbistan'ın rakibi oldu.

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2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da Polonya takımını konuk etti. Filenin Sultanları mücadeleyi setlerde 3-1 kazanarak finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
 
1. SET: 25-17 (1-0)
 
2. SET: 25-16 (2-0)
 
3. SET: 14-25 (2-1)
 
4. SET: 25-18

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