Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Filenin Sultanları finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi ve Sırbistan'ın rakibi oldu.
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da Polonya takımını konuk etti. Filenin Sultanları mücadeleyi setlerde 3-1 kazanarak finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
1. SET: 25-17 (1-0)
2. SET: 25-16 (2-0)
3. SET: 14-25 (2-1)
4. SET: 25-18
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