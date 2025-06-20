Filenin Sultanları galibiyeti değerlendirdi

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yenerek 6'da 6 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda oyuncular Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Meliha Diken ve Berka Buse Özden, taraftarın maçlara olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Milli oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki aylık bir aradan sonra sahaya döndüğü için mutlu olduğunu belirten Gizem Örge, "İstanbul'da seyircimiz önünde tekrar sahaya dönmek muhteşemdi. Heyecanlanmadım desem yalan olur. İstediğin kadar tecrübeli ol, böyle güzel bir atmosferde kendi evinde oynamak gerçekten insanı ittiren bir güç oluyor. 6'da 6 ile yolumuza devam ediyoruz. Burayı namağlup bitirip Hollanda ayağını da güzel bir şekilde tamamlamak ve finale adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncularla aralarında güzel bir uyum olduğunu anlatan tecrübeli libero, şunları kaydetti:

"Gençler çok tatlı, hem çok saygılılar hem çok yetenekliler. O yüzden onların kadromuzda olmaları bize çok güzel bir güç veriyor. Gelecek için de çok büyük umutlar veriyor. Bu yüzden tecrübeli isimlerle genç ve yetenekli isimlerin harmanlanması voleybol ülkesi olarak ilerdeki yıllarda da bizim işimize çok yarayacaktır. İlk defa Santarelli'nin sistemini oynuyorlar. Yavaş yavaş öğreniyorlar. Biz de onlara yardım edebileceğimiz her türlü detayda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten çok çabuk adapte oluyorlar. Sahada herkes müthiş bir katkı veriyor."

Meliha Diken de milli maçlara ev sahipliği yapmanın özel olduğunu anlatarak, "Milli takım olarak maçlarımızı Ankara'da oynardık. Uzun zamandan sonra ilk defa İstanbul'da oynanıyor. Böyle bir atmosferi burada görmek gerçekten bizi çok sevindiriyor. Umarım sonraki günlerde daha fazla insan gelebilir." şeklinde görüş belirtti.

Berka Buse Özden ise takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Ablalarım her zaman bana çok yardımcı oluyor. Sahada çok güzel bir enerji vardı. Atmosfer ve taraftar da çok güzeldi. Çin'de küçük bir Türkiye kitlemiz vardı. Burada her maç salon dolu. Güzel mücadele ettik. Umarım kazanarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.