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Spor

Filenin Sultanları galibiyetle başladı! A Milli Voleybol Takımı, İsveç'i sahadan sildi

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 19:39 - Güncelleme:
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! A Milli Voleybol Takımı, İsveç'i sahadan sildi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.

Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)

Setler: 25-22, 25-18, 25-13

Süre: 76 dakika (32, 24, 20)

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