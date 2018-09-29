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Filenin Sultanları galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

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Japonya'nın ev sahipliğinde organize edilen 18. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaştı.

Kanada'yı 25-18, 25-13 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadeleye millilerimiz, Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Karşılaşmayı TVF Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da izledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 13.20'de Çin ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren TVF Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, "FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başlamak çok önemliydi. Çünkü bu tarz turnuvalarda galibiyet ile başlamak takımlar için belirleyici olabiliyor. İlk karşılaşmanın verdiği heyecan ile mücadeleye biraz gergin başladık ancak diğer iki sette rahat bir oyun sergiledik ve karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldık" dedi.

Yaş ortalaması oldukça genç olan oyuncu grubuyla mücadele ettiklerini vurgulayan Mumcu, "Böyle bir kadroyla mücadele etmek bizlere gurur veriyor. Diğer ülkelere baktığımızda jenerasyon değişikliğine gitmediler. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak. Önümüzde yer alan Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları gibi turnuvalarda bu kadromuz ile önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Umarım burada da iyi bir oyun sergileyerek güzel sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

(DHA)

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