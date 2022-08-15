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Spor

Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda finale yükseldi

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı final maçında Kamerun'u 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale yükseldi.

IHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:05 - Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı final maçında Kamerun'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede milliler, Kamerun ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, salondan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi de tribünden izledi.

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise İran olacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın ardından TVF Başkanı Üstündağ, sahaya inerek millileri galibiyetten dolayı tebrik etti.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • İslami Dayanışma Oyunları
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