Filenin Sultanları, Japonya ile üçüncülük maçına çıkacak

25 Haziran 2021 Cuma 00:09 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 00:09

Millilerde günün en skorer ismi 17 sayıyla Ebrar Karakurt olurken; ona Eda 11, Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1'er sayıyla eşlik etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 17.00'de Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak.

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

AMERİKA: Washington, Poulter, Larson, Akinradewo, Thompson, Bartsch-Hackley, Wong-Orantes (L) (Robinson, Hill, Drews)

TÜRKİYE: Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Cansu, Simge (L) (Tuğba, Aslı, Meryem, Buse)

SETLER: 25-21, 25-23, 25-20