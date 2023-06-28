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Spor

Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu

FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği karşılaşmada Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında yarın ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.

Salon: Bangkok

Japonya: Nishida, Ishikawa, Nagaoka, Yamada, Miyabe, Hayashi (Matsui, İnoue, Seki, İrisawa, Araki, Vada)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş (İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Setler: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9

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