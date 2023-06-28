Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında yarın ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.
Salon: Bangkok
Japonya: Nishida, Ishikawa, Nagaoka, Yamada, Miyabe, Hayashi (Matsui, İnoue, Seki, İrisawa, Araki, Vada)
Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş (İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)
Setler: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9