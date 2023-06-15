İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6627
  • EURO
    25,6326
  • ALTIN
    1467.72
  • BIST100
    5423.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları Polonya'ya karşı kaybetti
Spor

Filenin Sultanları Polonya'ya karşı kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin 2. etabı ikinci maçında Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları iyi başladıkları karşılaşmada Polonya'ya 3-0'lık skorla yenildi.

15 Haziran 2023 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Filenin Sultanları Polonya'ya karşı kaybetti
ABONE OL

Yeni coach Daniele Santarelli'yle ve milli takım kadrosuna katılan Melissa Vargas'la birlikte bu sezonki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren Filenin Sultanları, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı 2. etaba Hollanda galibiyetiyle girdi. Antalya'daki açılış etabını 4 maçta 3 galibiyet ve 10 puanla 4. sırada bitiren Ay-Yıldızlılar, dünkü maçta, ilk etabı sıfır çekerek bitiren Hollanda'yla karşılaştı ve sahadan 3-0'lık net skorla ayrıldı.

POLONYA'YA DİRENEMEDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Hong Kong etabı ikinci maçında rakibine 3-0 mağlup oldu.

SET SONUÇLARI

TÜRKİYE 22-25 POLONYA

TÜRKİYE 20-25 POLONYA

TÜRKİYE 28-30 POLONYA

VARGAS'TAN 24 SAYI

Melissa Vargas 3 sette 24 sayı bulmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Vargas'ın özellikle 3. setin sonunda yaptığı üst üste savunmalar büyük alkış aldı.

İŞTE RAKİPLER

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı ise aşağıdaki gibidir:

14 Haziran 2023

15.30 Hollanda 0-3 Türkiye

15 Haziran 2023

12.00 Polonya 3-0 Türkiye (TRT Spor)

16 Haziran 2023

08.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)

18 Haziran 2023

12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.