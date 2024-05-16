FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, maçı 3-1 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Milli takımımız gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
SET SONUÇLARI
1. SET SONUCU: HOLLANDA 14-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: HOLLANDA 25-23 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: HOLLANDA 23-25 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: HOLLANDA 18-25 TÜRKİYE
ANTALYA SONRASI ROTA ABD
Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
VNL FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ (İLK HAFTA)
18 Mayıs Cumartesi:
20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Mayıs Pazar:
20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
����Filenin Sultanları'ndan galibiyet pozu!pic.twitter.com/HNgIuufYCn— Star Spor (@Star_Spor) May 16, 2024