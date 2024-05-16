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Spor

Filenin Sultanları siftahı yaptı! İlk galibiyet Hollanda'ya karşı geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Antalya etabı ikinci maçında karşılaştığı Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

16 Mayıs 2024 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
Filenin Sultanları siftahı yaptı! İlk galibiyet Hollanda'ya karşı geldi
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FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Milli takımımız gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

SET SONUÇLARI

1. SET SONUCU: HOLLANDA 14-25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: HOLLANDA 25-23 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: HOLLANDA 23-25 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: HOLLANDA 18-25 TÜRKİYE

ANTALYA SONRASI ROTA ABD

Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

VNL FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ (İLK HAFTA)

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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