Filenin Sultanları, VNL'nin ilk etabı için Çin'e gitti

Ay-yıldızlılar, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Millilerin maç programı şu şekilde:
4 Haziran Çarşamba
TSİ 06.30 Fransa - Türkiye
5 Haziran Perşembe
TSİ 14.30 Türkiye - Tayland
7 Haziran Cumartesi
TSİ 10.00 Türkiye - Polonya
8 Haziran Pazar
TSİ 14.30 Çin - Türkiye
A Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın