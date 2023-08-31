Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi. Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları, galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Şimdi gözler A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı final maçına çevrildi. Peki Filenin sultanları yarı final maçı ne zaman? İşte Türkiye-İtalya yarı final maçının tarih ve saati

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı final maçı için heyecan dorukta. Filenin Sultanları, yarı final maçında İtalya ile karşılaşacak.

İtalya, çeyrek finalde Fransa'yı 3-0 mağlup etmişti. Türkiye - İtalya yarı final voleybol maçı, 1 Eylül Cuma günü saat 18:00'da başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma TRT Spor / Yıldız'dan naklen yayınlanacak.