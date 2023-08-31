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Spor

Filenin sultanları yarı final maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brüksel'de oynanan çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Filenin sultanları yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Filenin sultanları, yarı final maçında finale yükselmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı final maçı ne zaman? Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta? İşte maçın detayları

31 Ağustos 2023 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
Filenin sultanları yarı final maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı hangi kanalda?
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Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi. Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları, galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Şimdi gözler A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı final maçına çevrildi. Peki Filenin sultanları yarı final maçı ne zaman? İşte Türkiye-İtalya yarı final maçının tarih ve saati

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı final maçı için heyecan dorukta. Filenin Sultanları, yarı final maçında İtalya ile karşılaşacak.

İtalya, çeyrek finalde Fransa'yı 3-0 mağlup etmişti. Türkiye - İtalya yarı final voleybol maçı, 1 Eylül Cuma günü saat 18:00'da başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma TRT Spor / Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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