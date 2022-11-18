İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2022 Cuma / 24 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6186
  • EURO
    19,2762
  • ALTIN
    1050.56
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı! Filenin Sultanları'nda bir devrin sonu
Spor

Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı! Filenin Sultanları'nda bir devrin sonu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları'nın başantrenörlüğünü yapan Giovanni Guidetti ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

AA18 Kasım 2022 Cuma 17:49 - Güncelleme:
Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı! Filenin Sultanları'nda bir devrin sonu
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

TVF'nin yaptığı açıklamada, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." denildi.

  • Giovanni Guidetti
  • a milli kadın voleybol takımı
  • türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.