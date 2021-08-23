Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha! 4'te 4 yaptılar

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.
Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.
"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
SALON: BT Arena
HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)
TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, İlkin, Meliha)
FİNLANDİYA: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Madsen, Alanko, Laaksonen (L) (Kylmaaho, Kokkonen, Penttila (L), Heikkiniemi, Öhman, R.Madsen)
SETLER: 25-19, 25-12, 25-15
SÜRE: 72 dakika (24', 21', 27')